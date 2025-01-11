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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 12:34 Güncelleme: 11.01.2025 - 12:35
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında E.D'nin (26) uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada 728 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        E.D. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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