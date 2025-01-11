Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında E.D'nin (26) uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada 728 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
E.D. gözaltına alındı.
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