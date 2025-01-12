Ladik'ten kısa kısa

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ile AK Parti İlçe Başkanı Erkan Şahin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse'yi ziyaret etti.

Topal ve Şahin ziyarette, AK Parti 8. Olağan Samsun İl Kongresi'nde tekrar İl Başkanlığına seçilen Köse'ye hayırlı olsun dileklerini iletti.

Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçen Adnan Topal, AK Parti İlçe Başkanı Erkan Şahin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Köse, "Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, İl Başkanımız ve değerli yönetimini tebrik ediyorum. Birlik beraberlik içinde şehrimize ve milletimize hizmet yolunda nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

- Ladik Belediyesinde denge tazminatı sözleşmesi imzalandı

Ladik Belediyesinde sözleşmeli memur ile memurlara sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Ladik Belediyesinde görev yapan memurları kapsayan sosyal denge sözleşmesi yenilenerek Topal ile BEM-BİR SEN Samsun Şube Başkanı Savaş gayretli arasında imzalandı.

Belediye Başkanı Topal, sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, "Çalışanların haklarını ve refahlarını güvence altına aldık. Çalışanlarımıza yaklaşık yüzde 75 oranında sosyal denge tazminatı vereceğiz. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun. Her zaman emekten yanayız birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum." diye konuştu.