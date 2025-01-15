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        Samsun'da tartıştığı damadı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde damadı tarafından bıçaklanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 09:42 Güncelleme: 15.01.2025 - 09:42
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        Samsun'da tartıştığı damadı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde damadı tarafından bıçaklanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        İddiaya göre, Dededağı Mahallesi'nde A.K. (42) ile damadı H.Y. (22) arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y, kayınpederi A.K'yi sırtından bıçakladı.

        Kendi kullandığı aracıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne giden A.K, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.Y. ile kardeşi O.Y. (24) ve babası K.Y'yi (56) gözaltına aldı.

        K.Y. ve O.Y, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, H.Y'nin işlemleri ise sürüyor.

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