Günde 4 bin 500 kişiye yemek hazırlayan meslek lisesi 38 milyon lira ciroya ulaştı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde günlük 4 bin 500 kişiye yemek hazırlanırken, geçen yıl 38 milyon lira ciro elde edildi.

Meslek lisesi bünyesindeki yiyecek hizmetleri bölümünde, ilçede taşımalı eğitim verilen okullarla Vezirköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevi'nin yemekleri hazırlanıyor.

Malzeme alımı, yemek üretimi, yemeklerin okullara ulaştırılması ve dağıtımı olmak üzere tüm aşamaları kendi bünyesinde yapan okulun mutfağında, öğretmenler ve usta öğreticiler ile 143 öğrenci görev alıyor.

Günde 4 bin 500 kişilik yemek çıkaran okulda, 2024 yılında 38 milyon liralık ciro elde edildi.

Okul Müdürü Mecit Bedük, gazetecilere, okulda öğrencilerinin hem uygulamalı eğitim aldığını hem de harçlıklarını çıkardıklarını söyledi.

Geçen yıl 38 milyon lira ciroya ulaşıldığını vurgulayan Bedük, "Elde edilen cironun büyük bölümü masraflara gitti. Kar olarak kalan paranın 4 milyon lirası hazineye verildi, 1 milyon 727 bin lirasıyla maaş ödemesi yapıldı, 855 bin lirası ise öğrencilere dağıtıldı." dedi.

Dağıtım yaptıkları okullarda yemek artıklarını da israf etmediklerine işaret eden Bedük, bunları toplayarak Vezirköprü Hayvan Barınağı'na verdiklerini anlattı.

Bedük, liselerinin uygulama oteliyle bölgeye konaklama hizmeti sunduğunu da dile getirerek, "Konaklama ve seyahat hizmetleri öğrencileri burada uygulamalı eğitim görüyor. Öğrenciler, bilinen klasik yemekler dışında dünya mutfağından da örnekler sunuyor. Ayrıca öğrenciler, yurt içinde ve dışında staj imkanı buluyor." ifadesini kullandı.