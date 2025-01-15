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        Samsunspor tarihinin en iyi ikinci ilk yarı performansını sergiledi

        İLYAS GÜN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tarihinin en iyi ikinci ilk yarı performansını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:03 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:03
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        Samsunspor tarihinin en iyi ikinci ilk yarı performansını sergiledi
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        İLYAS GÜN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tarihinin en iyi ikinci ilk yarı performansını gerçekleştirdi.

        Süper Lig'de 59 yıllık tarihinde 19 sezon mücadele etme şansı bulan Samsunspor, lige en iyi ilk yarı performansını 1986-1987 sezonunda ortaya koydu. Ligin ilk yarısını 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle kapatan kırmızı-beyazlı takım, 2 puanlı sistemde 27 puan topladı.

        Kırmızı-beyazlı takım, 2024-2025 sezonunda ise ligin ilk yarısında 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak en iyi 2. sezonuna imza attı. Samsun ekibi 3 puanlı sistemde 36 puan toplayarak, en çok puan topladığı sezonu da gerçekleştirmiş oldu.

        - Alman teknik direktör Reis, 2 puan ortalaması yakaladı

        Samsunspor'un bu başarının ardındaki isim teknik direktör Thomas Reis, takımın başında geçirdiği 18 maçta maç başına ortalama 2 puan toplayarak kulüp tarihinin en yüksek puan ortalamasını elde etti.

        FIFA'nın 2 dönem transfer yasağı nedeniyle yeni futbolcu transferinden yoksun şekilde sezona başlayan kırmızı-beyazlılar, ligin ilk yarısında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Bellona Kayserispor'u 1-0, Atakaş Hatayspor'u 3-0, Rams Başakşehir'i 2-0, Göztepe'yi 4-3, Adana Demirspor'u 3-1, Kasımpaşa'yı 4-2, ONVO Antalyaspor'u 2-0, Sipay Bodrum FK'yi 4-0, Trabzonspor'u ise 2-1 mağlup etmeyi başardı.

        Fenerbahçe ile 2-2, Corendon Alanyaspor ile 1-1, Net Global Sivaspor ile 0-0 berabere kalan Samsun ekibi, Beşiktaş'a 2-0, TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-2, ikas Eyüpspor'a ise 3-0 mağlup oldu.

        - 18 maçta en çok süreyi kaleci Okan Kocuk aldı

        Süper Lig'in 1. yarısında Samsun ekibinde kaleci Okan Kocuk, 1620 dakika ile en çok süre alan oyuncu oldu.

        Bu oyuncuyu Van Drongelen 1530, Lubomir Satka 1527, Marius Mouandilmadji 1449, Carlo Holse ise 1433 dakika ile takip etti.

        - Takımın en golcüsü Carlo Holse oldu

        Karadeniz ekibi, oynadığı 18 maçta kalesinde 18 gol görürken, rakip fileleri 32 kez havalandırdı.

        Başarılı oyuncu Carlo Holse, 7 golle takımın en fazla gol atan futbolcusu oldu. Samsun ekibinde Marius Mouandilmadji 6, Olivier Ntcham 5, Soner Aydoğdu 4, Landry Dimata 3, Van Drongelen ve Arbnor Muja 2 kez gol sevinci yaşadı. Youssef Bennasser, Flavien Tait ve Kıngsley Schinler de birer gol atma başarısını gösterdi.

        Kırmızı-beyazlı takımda Zeki Yavru ve Emre Kılınç ise 5'er asist yaparak en fazla gol pası veren futbolcular oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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