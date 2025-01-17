Samsun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vezirköprü'de yapıldı

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Kaya, "2025 yılının ilk toplantısını ev sahipliğimizde gerçekleştirdik. 2025 yılının çiftçilerimiz ve üreticilerimiz açısından kazasız belasız, afatsız, bereketli, kazançlı bir yıl olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya ev sahipliğinde yapılan toplantıda tarımsal ve hayvansal üretim açısından 2024 yılı ile 2025 yılında üreticilerin beklentileri değerlendirildi.

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