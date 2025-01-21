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        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 09:01 Güncelleme: 21.01.2025 - 09:01
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        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Mert Çakın'ın (24) kullandığı 41 AIY 368 plakalı motosiklet, Kemal Paşa Mahallesi Süleymaniye Sokak'ta Murat Yaşar (45) yönetimindeki 34 AGL 468 plakalı SUV tipi otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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