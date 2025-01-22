Samsunspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Cuma günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Reeder Samsunspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Cuma günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Reeder Samsunspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, dar alanda oyun ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Samsun ekibi, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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