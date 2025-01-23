Okçulukta 2025 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor

Organizasyon, makaralı yay ve yalın yay final atışları ile yarın sona erecek.

Yalın yay erkeklerde Okçular Vakfı Spor Kulübü, kadınlarda da Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü birinciliği elde etti.

Makaralı yay erkeklerde Okçular Vakfı Spor Kulübü, kadınlarda ise Vedat Erbay Spor Kulübü birinci oldu.

Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 118 kulüpten 903 sporcunun katıldığı organizasyonun dördüncü gününde 21 yaş altı yalın yay (barebow) ve makaralı yay atışları yapıldı.

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