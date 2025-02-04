Samsun'da devrilen iş makinesinin operatörü öldü
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen iş makinesinin operatörü yaşamını yitirdi.
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen iş makinesinin operatörü yaşamını yitirdi.
Asar Mahallesi'ndeki kum ocağında Mustafa Büyükbektaş'ın (50) kullandığı iş makinesi devrildi.
İş makinesinin altında kalan Büyükbektaş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenaze, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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