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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 20:35 Güncelleme: 04.02.2025 - 20:37
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ile jandarma asayiş ekiplerince belirlenen adreslerde arama yapıldı.

        Aramada 3 gram kubar esrar, uyuşturucu öğütme ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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