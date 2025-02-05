Samsun'da operasyona giden 2 polis memuru açılan ateş sonucu yaralandı

Samsun'un Terme ilçesinde uyuşturucu operasyonuna giden 2 polis memuru ateş açılması nedeniyle yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Terme ilçesinde belirlenen adrese giden ekiplere şüpheli A.T. tarafından tüfekle ateş edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru B.B. ile Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru S.E. tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan yaralılardan B.B'nin sağ ayak baş parmağının kesildiği, S.E'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisler tarafından güç kullanılarak etkisiz hale getirilen A.T, tedavisi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

A.T. ile 3 şüphelinin adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 398,31 gram sentetik uyuşturucu, 180 paket kaçak sigara, 1,33 gram esrar, 6 adet sentetik hap, 74 şişe kaçak alkol ile olayda kullanılan tüfek ele geçirildi.

A.T'nin "uyuşturucu madde ticareti", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "silahlı kanuna muhalefet" suçlarından 8 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

A.T. ve 3 şüpheli gözaltına alındı.