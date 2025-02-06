Samsun'da öğrencilere siber güvenlik semineri verildi
Samsun'da öğrencilerin dijital dünyada bilinçli ve güvenli hareket etmelerini sağlamak amacıyla seminer düzenlendi.
Samsun'da öğrencilerin dijital dünyada bilinçli ve güvenli hareket etmelerini sağlamak amacıyla seminer düzenlendi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, SİBERAY Programı ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen Gelecek Sizinle Güvende Projesi kapsamında, Yıldırım Beyazıt Ortaokulu'nda öğrencilere eğitim verildi.
Seminerde siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve nitelikli dolandırıcılık konularında sunum yapılarak öğrencilere önemli bilgiler aktarıldı.
Seminere 105 öğrenci katıldı.
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