Samsun'da öğrencilere siber güvenlik semineri verildi

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, SİBERAY Programı ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen Gelecek Sizinle Güvende Projesi kapsamında, Yıldırım Beyazıt Ortaokulu'nda öğrencilere eğitim verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.