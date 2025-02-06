Samsunspor, Ercan Kara'yı Rapid Wien'e kiraladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, golcü futbolcu Ercan Kara'yı Avusturya ekibi Rapid Wien'e kiraladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, golcü futbolcu Ercan Kara'yı Avusturya ekibi Rapid Wien'e kiraladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki golcü futbolcu Ercan Kara'nın sezon sonuna kadar Rapid Wien'e kiralık olarak gönderildiği belirtildi.
Futbol akademisinin son dönemde yetiştirdiği 19 yaşındaki Haluk Mustafa Tan'ın ise kariyer planlaması doğrultusunda TFF 2. Lig takımlarından Serik Belediyespor'a kiralandığı aktarılan açıklamada, iki oyuncuya da sezonun geri kalan bölümünde başarılar dilendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.