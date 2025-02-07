Bafra Ziraat Odasında çeltik tohum çeşitleri tanıtıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, çeltik ekimi yapacak çiftçilere çeltik tohumları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bafra Ziraat Odası toplantı salonunda çiftçilere Dr. Halil Sürek tarafından çeltik tohum çeşitleri ile ilgili bilgi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, çeltikte yabancı ot ilaçlama yapılmasının yasak olduğunu belirterek, "Yapılacak ilaçlamanın zirai insansız hava araçlarıyla yapılması ise yasak değil, bunun prosedürü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve sivil havacılıktan alacağınız izinlerle yasal hale geliyor." dedi.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise yeni çıkan çeltik tohum çeşitleri hakkında bilgilendirme toplantılarını gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydetti.