Türk Kızılay Bafra Şube Başkanlığına Şahin seçildi
Türk Kızılay Bafra Şube Başkanlığına Şerafettin Şahin getirildi.
Türk Kızılay Bafra Şube Başkanlığına Şerafettin Şahin getirildi.
Alparslan Türkeş Parkı Bafra Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Erhan Korkmaz ile Şerafettin Şahin başkanlığa aday oldu.
Toplam 261 delegeden 245'inin oy kullandığı seçimde Şahin, 135 oy alarak başkanlığa seçildi.
Erhan Korkmaz ise 107 oyda kaldı. Seçimde 3 oy da geçersiz sayıldı.
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