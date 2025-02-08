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        Türk Kızılay Bafra Şube Başkanlığına Şahin seçildi

        Türk Kızılay Bafra Şube Başkanlığına Şerafettin Şahin getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 18:41 Güncelleme: 08.02.2025 - 18:44
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        Türk Kızılay Bafra Şube Başkanlığına Şahin seçildi
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        Türk Kızılay Bafra Şube Başkanlığına Şerafettin Şahin getirildi.

        Alparslan Türkeş Parkı Bafra Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Erhan Korkmaz ile Şerafettin Şahin başkanlığa aday oldu.

        Toplam 261 delegeden 245'inin oy kullandığı seçimde Şahin, 135 oy alarak başkanlığa seçildi.

        Erhan Korkmaz ise 107 oyda kaldı. Seçimde 3 oy da geçersiz sayıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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