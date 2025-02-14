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        Havza'da Berat Kandili idrak edildi

        Berat Kandili dolayısıyla Havza Müftülüğü tarafından program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 09:13 Güncelleme: 14.02.2025 - 09:16
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        Havza'da Berat Kandili idrak edildi
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        Berat Kandili dolayısıyla Havza Müftülüğü tarafından program düzenlendi.

        Kevser Camisi'nde yatsı namazı öncesi düzenlenen programda mevlit okundu, dua edildi.

        Namaz sonrası vatandaşlara Havza Belediyesi ve AK Parti Havza Gençlik Kolları tarafından tatlı ikram edildi.

        Havza Belediye Başkan Vekili Ömür Gül, tüm İslam aleminin ramazan ayının işareti olan Berat Kandili'ni tebrik etti.

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        Galeri

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