Havza'da Berat Kandili idrak edildi

Havza Belediye Başkan Vekili Ömür Gül, tüm İslam aleminin ramazan ayının işareti olan Berat Kandili'ni tebrik etti.

Namaz sonrası vatandaşlara Havza Belediyesi ve AK Parti Havza Gençlik Kolları tarafından tatlı ikram edildi.

Berat Kandili dolayısıyla Havza Müftülüğü tarafından program düzenlendi.

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