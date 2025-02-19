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        Samsun'da hırsızlık zanlısı, hakim karşısında başka hırsızlık suçunu itiraf etti

        Samsun'un İlkadım ilçesinde evden hırsızlık suçundan yargılanan kadın, mahkemede başka bir ikametten hırsızlık yaptığı itirafında bulununca gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:42 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:42
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        Samsun'da hırsızlık zanlısı, hakim karşısında başka hırsızlık suçunu itiraf etti
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde evden hırsızlık suçundan yargılanan kadın, mahkemede başka bir ikametten hırsızlık yaptığı itirafında bulununca gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, 2 Ocak 2024'te İlkadım ilçesinde bir ikametten yaklaşık 300 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili tutuksuz yargılanan S.Y. isimli kadın, mahkemede 18 Şubat'ta ele geçirilen altınların 30 bin liralık kısmını İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Kokulu Sokak'ta farklı bir ikametten çaldığını itiraf etti.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, itirafın ardından şüpheliyi duruşma sonrası yeniden gözaltına aldı.

        Emniyete götürülen şüphelinin 64 suç kaydının olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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