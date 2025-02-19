TÜGVA'dan Ladik ilçesine ziyaret

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, Ladik Toplum Sağlığı Başkanı Dr. Gürkan Özel'in ardından bir dizi ziyarette bulunan Erail ve beraberindekiler TÜGVA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Erail, Teşkilat Başkanı Miraç Çölgezer ve Yönetim Kurulu üyeleriyle Kaymakam Vekili Muhammet Özbalta'yı ardından Belediye Başkanı Adnan Topal'ı ziyaret etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilcisi Doç. Dr. Serhat Erail ile beraberindekiler Ladik ilçesini ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.