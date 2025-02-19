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        Samsun'da kaçak silah ticareti operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 10:03 Güncelleme: 19.02.2025 - 10:08
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        Samsun'da kaçak silah ticareti operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy ilçesinde kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler ikametlerde yaptıkları aramada, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 209 mühimmat ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan Ö.B. (24) isimli kadın ile E.B. (30), O.A. (29) ve S.D. (43) jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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