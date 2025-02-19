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        Salıpazarı'nda yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:02 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:02
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        Salıpazarı'nda yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Kocalar Mahallesi'nde Murat Ayçiçek'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede alevlerin tüm evi sarması üzerine itfaiyeye haber verildi.

        İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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