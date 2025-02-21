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        Kıbrıs gazisi emekli başkomiser Şencan'ın cenazesi Samsun'da toprağa verildi

        Yaşamını sürdürdüğü İzmir'de 76 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi emekli başkomiser Ali Şencan, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 14:53 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:03
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        Kıbrıs gazisi emekli başkomiser Şencan'ın cenazesi Samsun'da toprağa verildi
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        Yaşamını sürdürdüğü İzmir'de 76 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi emekli başkomiser Ali Şencan, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar ile Havza Belediye Meclis Üyesi Şerife Acar Döndür'ün de dayısı olan Şencan'ın cenazesi, Değirmenüstü Mahallesi'ndeki evinde helallik alındıktan sonra Kevser Camisi'ne getirildi.

        Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şencan'ın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        Cenazeye katılan İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Şencan ailesine taziyelerini iletti.

        Cenazeye Şencan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ile vatandaşlar katıldı.

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