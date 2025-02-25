Samsun'da yaralı bulunan çulluk tedaviye alındı
Samsun'un Yakakent ilçesinde polis ekiplerinin bulduğu yaralı çulluk, tedavi altına alındı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde polis ekiplerinin bulduğu yaralı çulluk, tedavi altına alındı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Samsun - Sinop kara yolunda devriye görevini sürdürdükleri sırada yol kenarında çulluğu fark etti.
Avcılar tarafından tüfekle yaralandığı belirlenen çulluğu alan ekipler, polis merkezine götürdü.
Haber verilmesi üzerine polis merkezine gelen Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edilen çulluğun tedavisine başlandığı öğrenildi.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, doğanın dengesini bozan yasa dışı avcılıkla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecekleri vurgulandı.
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