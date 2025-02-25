Samsun'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'da, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'da, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, ekipler, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B.A'yı İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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