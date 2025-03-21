Bafra'da iftara katılan çocuklara "diş kirası" verildi

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Örencik Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Örencik İlkokulu-Ortaokulu bahçesinde düzenlenen iftar programına, öğrenciler, öğretmenler ve Örencik Mahallesi sakinleri katıldı.

İftar öncesinde öğrencilerle yüz boyama etkinliği ve yarışmalara katıldı.

Daha sonra hep birlikte iftara katılan miniklere "diş kirası" adı ile bilinen Osmanlı geleneği olarak zarf içinde hediyeler dağıtıldı.

Bafra Müze Sorumlusu Uzman Araştırmacı Hasan Dikmen, amaçlarının diş kirası geleneğini yaşatmak olduğunu belirterek, "Son zamanlarda unutulmaya yüz tutmuş bu kadim gelenek, güzel bir iftar programında, Örencik İlkokulu ve Ortaokulu idaresi vesilesiyle bir kez daha hatırlanmış oldu." dedi.