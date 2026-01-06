Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da öğrencilere deneme seti ve dijital destek verilecek

        Samsun'un Bafra ilçesinde Belediye tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik kaynak kitap desteğini bu yıl dijital platform üyeliğiyle genişleterek sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 18:44 Güncelleme: 06.01.2026 - 18:44
        Bafra Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen çalışma kapsamında, ilçede sınav maratonuna hazırlanan binlerce öğrenciye deneme setleri ve 1 milyon soru kapasiteli dijital kütüphane erişimi sağlanıyor.

        Bu yıl ilçede LGS'ye girecek 1950 öğrenciye 8’li deneme kitabı, YKS'ye girecek 1550 öğrenciye ise 10'lu deneme kitabı hediye ediliyor.

        Ayrıca Bafra Belediyesi Okuma Salonu'nda sınavlara hazırlanan 500 mezun öğrenci de dahil olmak üzere 4 bin öğrenciye, 1 milyona yakın sorunun bulunduğu 1 yıllık "Dijital Okul" üyeliği Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından armağan ediliyor.

        Altınkaya Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen kitap dağıtım töreninde öğrencilerle bir araya gelen Kılıç, eğitimin her alanında gençlerin yanında olduklarını vurguladı.

        Bir süredir devam eden bu desteği bu yıl dijital platformla güçlendirdiklerini belirten Kılıç, "Bu yıl yaptığımız dağıtımda kitaplarımızın yanında yaklaşık 1 milyon soruya ulaşabilecekleri şifreleri de çocuklarımıza veriyoruz. Toplamda 3 bin 700 civarında kitap ve şifre dağıtıyoruz. Amacımız üniversiteye girecek öğrencilerimizin tercih edecekleri bölümlere veya lise sınavına giren çocuklarımızın istedikleri okullara yerleşmesine katkı sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

        Belediye ekipleri tarafından tüm okullardaki son sınıf öğrencilerine ulaştırılacak dijital okul şifreleri, özel olarak hazırlanan kartvizitler şeklinde teslim edildi.

        Öğrenciler, dijitalokul web adresi üzerinden kendilerine verilen şifrelerle giriş yaparak 1 yıl boyunca ücretsiz aboneliklerini aktif hale getirebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

