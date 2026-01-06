Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adres ve araçlarda yapılan aramada 2 bin 101 sentetik ecza hapı, 218 gram sentetik uyuşturucu, 5,79 gram esrar, 19 uyuşturucu hap, 42 mililitre likit uyuşturucu, 2 ruhsatsız tüfek, 28 tabanca fişeği ve 6 tüfek kartuşu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
