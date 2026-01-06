Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Adres ve araçlarda yapılan aramada 2 bin 101 sentetik ecza hapı, 218 gram sentetik uyuşturucu, 5,79 gram esrar, 19 uyuşturucu hap, 42 mililitre likit uyuşturucu, 2 ruhsatsız tüfek, 28 tabanca fişeği ve 6 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.