        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 18:07 Güncelleme: 06.01.2026 - 18:16
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adres ve araçlarda yapılan aramada 2 bin 101 sentetik ecza hapı, 218 gram sentetik uyuşturucu, 5,79 gram esrar, 19 uyuşturucu hap, 42 mililitre likit uyuşturucu, 2 ruhsatsız tüfek, 28 tabanca fişeği ve 6 tüfek kartuşu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

