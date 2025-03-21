Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da bir kadını öldürüp yakan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Samsun'un Terme ilçesinde bir kadını öldürüp yakan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 19:16 Güncelleme: 21.03.2025 - 19:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da bir kadını öldürüp yakan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı
        ABONE OL

        Samsun'un Terme ilçesinde bir kadını öldürüp yakan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Terme ilçesi Kocaman Mahallesi'nde cuma namazına gitmek için evden ayrılan kişi, evine döndüğünde eşi Fikriye Turgut'u (60) yerde yanmış halde buldu.

        Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yürütülen çalışmada, kadının boğazından ve karnından bıçaklandıktan sonra yakıldığı tespit edildi.

        Kadının boynundaki kolye ile 4 bileziğinde çalındığı belirlendi.

        Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak çağrısı çıkmaz sokak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak çağrısı çıkmaz sokak
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        21 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        21 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti

        Benzer Haberler

        Bilezikleri için boğazı kesilip, ateşe verilerek öldürüldü
        Bilezikleri için boğazı kesilip, ateşe verilerek öldürüldü
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Samsun'da 15 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakala...
        Samsun'da 15 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakala...
        Samsun'da Nevruz Bayramı kutlandı
        Samsun'da Nevruz Bayramı kutlandı
        19 Mayıs Belediyesi'nin gıda denetimleri sürüyor
        19 Mayıs Belediyesi'nin gıda denetimleri sürüyor
        Down sendromlu çocuklar Samsunsporlu futbolcularla buluştu
        Down sendromlu çocuklar Samsunsporlu futbolcularla buluştu