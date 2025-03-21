Samsun'da bir kadını öldürüp yakan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Terme ilçesinde bir kadını öldürüp yakan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.