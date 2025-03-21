Samsun'da bir kadını öldürüp yakan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı
Samsun'un Terme ilçesinde bir kadını öldürüp yakan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Samsun'un Terme ilçesinde bir kadını öldürüp yakan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Terme ilçesi Kocaman Mahallesi'nde cuma namazına gitmek için evden ayrılan kişi, evine döndüğünde eşi Fikriye Turgut'u (60) yerde yanmış halde buldu.
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yürütülen çalışmada, kadının boğazından ve karnından bıçaklandıktan sonra yakıldığı tespit edildi.
Kadının boynundaki kolye ile 4 bileziğinde çalındığı belirlendi.
Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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