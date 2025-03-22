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        Samsun'da usulsüz çakar lamba kullanımına 276 bin lira ceza uygulandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde, yasa dışı çakar lambası takılı bir otomobili kullanan sürücü ile araç sahibine toplam 276 bin 344 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 22:14 Güncelleme: 22.03.2025 - 22:14
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        Samsun'da usulsüz çakar lamba kullanımına 276 bin lira ceza uygulandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde, yasa dışı çakar lambası takılı bir otomobili kullanan sürücü ile araç sahibine toplam 276 bin 344 lira ceza kesildi.

        Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Çakırlar Yalı Mahallesi Sahil Caddesi'nde durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, sesli ve ışıklı çakar sistemi bulunduğu tespit edildi.

        Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefetten 138 bin 172 lira idari para cezası uygulandı. Otomobil sahibine de aynı kanun kapsamında 138 bin 172 lira ceza kesildi.

        Ayrıca araç, 30 gün süreyle trafikten menedilirken, sürücünün ehliyetine ise 30 gün süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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