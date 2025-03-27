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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Düğün" balesini sahneledi

        Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Kanlı Düğün" balesini sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 22:28 Güncelleme: 27.03.2025 - 22:41
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Düğün" balesini sahneledi
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Kanlı Düğün" balesini sanatseverlerle buluşturdu.

        İspanyol şair ve oyun yazarı Federico Garcia Lorca'nın "Kanlı Düğün" oyunundan uyarlanan, özgün müzikleriyle dans ve dramatik anlatımın iç içe geçtiği modern bir başyapıt olan eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Koreografisi ve librettosu Carlos Vilan'a ait Kanlı Düğün balesi, Görkem Cengiz yönetiminde sahnelendi.

        Eserin bestecisi ve orkestra şefi Tulio Gagliardo, özgün müzikleriyle İspanya'nın dört bir yanından ritimleri harmanlayarak hikayeye yeni bir ruh katarken, başkemancılığı ise Canan Ünal üstlendi.

        Orkestra, teknik ekip, balet ve balerin olmak üzere 120 kişinin yer aldığı eserin dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyonu ise Ahmet Şeren tarafından yapıldı.

        İspanya'nın Endülüs kırsalında geçen bir köy trajedisini anlatan iki perdelik bale, sanatseverler tarafından ilgi gördü.

        "Kanlı Düğün" balesi yarın saat 20.30'da tekrar seyirciyle buluşacak.

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        Galeri

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