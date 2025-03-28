Samsun'da yükümlüler camileri Ramazan Bayramı'na hazırladı

RECEP BİLEK - Samsun'da yükümlüler, Ramazan Bayramı dolayısıyla bazı camileri temizledi.

Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde, kamu yararına ücretsiz çalıştırma yükümlülüğünü yerine getiren yükümlülerin çalıştırılması için programlar sürüyor.

Ramazan Bayramı öncesi camilerin temizliğini yapmaları için belirlenen 7 yükümlü, çalışmalara başladı.

Yükümlüler, merkez ilçelerdeki Pazar, Site, Kefeli, Konutlar, Kutlukent Mahallesi Orta, Karşıyaka Merkez, Hacı İsmail Mahallesi, Hasköy Merkez, Mimar Sinan, Köseli köyü ve Çınaraltı camilerinin avlularını ve içerilerini temizledi.

Avlu ve şadırvanları suyla yıkayan yükümlüler, etrafı süpürerek çöpleri de topladı.

Cami içerisindeki halıları süpürerek cam ve pencereleri de silen yükümlüler, belirlenen camileri Ramazan Bayramı'na hazırladı.

Kefeli Camisi İmam Hatibi Fatih Kılıçarslan, AA muhabirine, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün güzel çalışma yaptığını söyledi.

Ramazan ayında anlamlı bir çalışma olduğunu belirten Kılıçarslan, "Yerinde bir çalışma olmuş. Çok memnuniyet verici olarak karşılıyoruz. Camilerimizin temizliği, bakımı bu noktada arkadaşlar tarafından yapıldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlardan Rabb'im razı olsun. Çalışmalarının devam etmesini diliyorum." dedi.