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        Samsunspor-Kasımpaşa maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, futbol adına berbat bir maç olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 18:52 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:52
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        Samsunspor-Kasımpaşa maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, futbol adına berbat bir maç olduğunu söyledi.

        Reis, maçın ardından Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, mağlup oldukları için üzgün olduğunu kaydetti.

        Takımının bugün kötü gününde olduğunu aktaran Reis, "Her iki taraf açısından futbol adına berbat bir maç oldu. Gerek pas anlamında, gerekse ofansif ve defansif anlamda berbat maç oldu. Bu maçın kendi kritiğini yapacağız. Daha sonrasında kafamızı tekrardan kaldırmak istiyoruz." dedi.

        Taraftarlarından özür dileyen Reis, en iyi şekilde Antalyaspor maçının hazırlıklarını yapacaklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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