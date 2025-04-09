Samsun'da bir kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili 3 zanlı yakalandı

Gözaltına alınan E.N. (43), E.N. (41) ve C.N. (38) emniyete götürüldü.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatlı tabanca, 174 fişek, tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle bir kişinin yaralandığı olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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