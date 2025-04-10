Çarşamba'da İlkokul öğrencilerinden polislere ziyaret

Öğrenciler polis memurlarına yakın ilgi gösterirken, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere çikolata ve meyve suyu ikramında bulunuldu.

Çarşamba Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Ali İşyapan, öğretmenler ve öğrenciler ile birlikte Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulunarak, Polis Haftasını Kutladı

Çarşamba Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıldönümü dolayısıyla, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

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