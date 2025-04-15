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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:01 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:26
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Canik ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada, 455 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan C.C.K. (26) jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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