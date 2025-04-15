Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Canik ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 455 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan C.C.K. (26) jandarmaya götürüldü.
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