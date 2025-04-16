Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Eyüp Demir (59) yönetimindeki 35 UHT 84 plakalı traktör, Ahmetbaba Mahallesi'nde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Demir'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Demir'in cenazesi, incelemelerin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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