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        AK Parti Vezirköprü İlçe Danışma Toplantısını gerçekleştirildi

        Vezirköprü AK Parti İlçe Başkanlığı, 69. İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 01:21 Güncelleme: 22.04.2025 - 01:23
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        AK Parti Vezirköprü İlçe Danışma Toplantısını gerçekleştirildi
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        Vezirköprü AK Parti İlçe Başkanlığı, 69. İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

        AK Parti Vezirköprü İlçe Danışma Meclis toplantısı, Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Siyasi ve Hukuki İşleri Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Ahmet Muşta, AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu Üyesi Rahmani Karakaya, Vezirköprü AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Yanğa, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Yiğit ve partililer katıldı.

        Saygı duruş ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantı, AK Parti İlçe Başkanlığı’nın faaliyetlerinin sunulduğu video gösterimi ile devam etti.

        AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı, "Ben ilçe başkanımızı, kadın kolları başkanımızı ve gençlik kolları başkanımızı bu güzel toplantı için tebrik ediyorum. Uzunca bir süre seçimlerden, kongrelerden dolayı ilçe danışma toplantılarımızı gerçekleştiremedik. İnşallah bundan sonra düzenli olarak ilçe danışma toplantılarımızı arkasından da il danışma toplantılarımızı yapacağız. Biz bu coğrafyada her yerde güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Bizim en güçlü dayanağımız milli birlik ve beraberliğimiz." dedi.

        Konuşmalardan sonra toplantıya katılamayan AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu, Çiğdem Karaaslan ve Yusuf Ziya Yılmaz’ın da mesajları okundu.

        Karşılıklı istişareler, dilek ve temenniler ile toplantı son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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