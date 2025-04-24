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        Terme'de ilk kez çocuk meclisi toplandı

        Terme Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili çocuk meclisi toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 17:06 Güncelleme: 24.04.2025 - 17:08
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        Terme'de ilk kez çocuk meclisi toplandı
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        Terme Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili çocuk meclisi toplantısı düzenlendi.

        Terme Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında oluşturduğu temsili çocuk meclisi, Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda toplandı.

        Meclis sıralarındaki Termeli çocuklar, daha güzel Terme ve dünya için yapılabilecek çalışmaları masaya yatırdı.

        Gerçekleştirilen toplantıya, ilçedeki çeşitli mahallelerde ikamet eden ve farklı ilkokul ile ortaokulları temsilen 40 öğrenci katıldı.

        Çocuk meclisi toplantısı, 6. sınıf öğrencisi Buğlem Turgut’un çocuk meclisi başkanı olarak okuduğu bildiriyle başladı. Açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Turgut, "Bugün burada biz çocuklara söz hakkı verilmesi, bizim için çok değerli. Bu meclis, bizlere düşüncelerimizi ifade etme olanağı veriyor. Bize bu imkanı sunan herkese teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarımın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum." dedi.

        Çocuk meclis üyelerinden Simge Eylem Ayyıldız ise yaptığı konuşmada, "Bugün burada olmak çok heyecan verici. Ben okulum adına bir zeka sınıfı talep ediyorum. Hep birlikte daha eğlenceli parklar, oyun alanları ve daha renkli bir alanlar için düşünüyoruz. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

        Çocuk meclisinde öğrenciler tarafından 14 gündem maddesi meclise katılan öğrencilerin oylamasına sunuldu. Öğrencilerin daha güzel bir Terme ve dünya için ortaya koydukları gündem maddeleri oy birliği ile mecliste kabul edildi.

        Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği özel bir gün olduğunu hatırlatarak, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Yarınlarımız sizin hayallerinizle, çalışmanızla ve sevginizle şekillenecek. Atatürk sizlere çok güveniyordu, bu yüzden bu bayramı sizlere hediye etti. Bugün sizler bu Meclis’te bulunuyorsunuz. Burası milletin sesinin duyulduğu yerdir. Sizlerin fikirleri, düşünceleri bizim için çok değerli.” açıklamasında bulundu.

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul burada yaptığı konuşmada, "Bugün burada çocuklarımızı meclis sıralarında görmek beni çok duygulandırdı. Her birinizin gözünde o ışığı görmek, bu kentin geleceği adına bana büyük umut veriyor. Bizler, sizler için çalışıyoruz. Ama en değerlisi sizlerin fikirleri. Sizlerin önerilerini not aldık, dikkatle dinledik. Ülkemizin geleceği olan sevgili küçük beyler, küçük hanımlar Atatürk çocukları o kadar severdi ki onlara çocuk demez küçük bey, küçük hanım derdi. O nedenle Atatürk, Türk tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olan milletin temsilcilerinin yer aldığı meclisin açıldığı günü bayram ilan ederken bunu çocuklara armağan etti." dedi.

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