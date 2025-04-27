Samsun'da silahla darbettiği kişiyi kaçırmaya çalışan zanlı yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, tartıştığı kişiyi ruhsatsız silahla darbettikten sonra kaçırmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, tartıştığı kişiyi ruhsatsız silahla darbettikten sonra kaçırmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.
Taşköprü Mahallesi'nde akşam saatlerinde A.D. (28) ile komşusu E.Ç. (32) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Yaşanan olayda, A.D'nin ruhsatsız tabancasının kabzasıyla kafasına vurduğu E.Ç'yi zorla araca bindirmeye çalıştığı öne sürüldü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, şüpheliyi olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alırken, başından hafif yaralanan E.Ç'nin ise tedavi işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
Zanlının, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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