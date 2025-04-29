Fındıkta "külleme hastalığı"yla mücadele çağrısı

Fındık bahçelerinde yaygın olarak görülen külleme hastalığının verim ve kalite kayıplarına neden olduğu bildirildi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı açıklamada, çiftçilere her geçen gün etkisini artıran külleme hastalığına karşı bahçelerinde, zirai ve kültürel mücadele yapma çağrısında bulundu.

Fındık alanlarında külleme hastalığının iklim değişikliklerinin de etkisiyle yaygın olarak görüldüğünü vurgulayan Sağlam, "Mücadele edilmediğinde verim ve kalite kayıpları meydana gelebilmektedir. Üreticilerimizin, fındık bahçelerini sık aralıklarla kontrol etmeleri ve hastalık görülen bahçelerde gerekli önlemleri alarak, zamanında ve tekniğine uygun şekilde mücadele yapmaları önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Sağlam, hastalığın ilkbaharda gelişmekte olan yaprak ve sürgünler üzerinde belirtilerini gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Hastalık rüzgarla taşınarak bitkiden bitkiye yayılır. Külleme hastalığı belirtileri yaprağın üst kısımlarında renk açılmaları ve sarımsı lekeler halinde görülür. İlerleyen zamanlarda yapraklar giderek kahverengileşmeye, gevrekleşmeye, kıvrılmaya başlar ve vaktinden önce dökülürler. Genç sürgünlerde ve yapraklarda yüzeyde ilk önce un serpilmiş gibi bir görüntü oluşmakta, ilerleyen dönemlerde renkte matlaşma ve kahverengileşme meydana gelmektedir. Özellikle erken dönemde hastalığa yakalanan çotanaklarda kurumalar gözlenmektedir. Mücadelesinde, bulaşma kaynaklarının azaltılması için yere dökülen yapraklar ile hastalıklı bitki artıkları toplanmalı, bulaşık dip sürgünleri kesilmeli ve imha edilmelidir. Bahçede nemi azaltmak, iyi bir hava sirkülasyonu, yeterli ışıklanma sağlamak için budama ve yabancı ot mücadelesine önem verilmelidir."