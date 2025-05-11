Samsun Adalet Korosu "Anneler Günü Özel Konseri" düzenledi

Konser sonrası konuşma yapan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Samsun Adalet Korosu'nun 4 yıl önce kurulduğunu dile getiren Kılıç, "Bütün koroyu tek tek tebrik ediyorum. Zorlu bir çalışmanın sürecinde bugünlere gelindi. Orkestramız her zamanki gibi muhteşemdi. Annelerimize armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının ortaklaşa düzenlediği, hakim, cumhuriyet savcısı ve adliye personelinden oluşan "Adalet Korosu" "Anneler Günü Özel Konseri" gerçekleştirdi.

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