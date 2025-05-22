Samsun'da ortaokul öğrencileri kültürel geziye katıldı

Samsun’un İlkadım ilçesinde Şehit Mesut Yılmaz Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, düzenlenen kültürel gezi kapsamında şehrin tarihi ve manevi mekanlarını ziyaret etti.

Tekkeköy Şeyh Yusuf Zeynüddin Camisi ve Türbesi, Tekkeköy Mağaraları ile Çarşamba ilçesindeki tarihi Çivisiz Camisini gezen 70 öğrenciye 5 öğretmen eşlik etti.

Gezi programı çerçevesinde kahvaltı, Tekkeköy Mağaraları’ndaki piknik alanında yapıldı. Öğrencilere bölgenin tarihi ve kültürel önemi hakkında bilgiler verildi.

Manevi mekanlarda yapılan ziyaretlerde, Samsun İl Müftülüğüne bağlı cami görevlisi imam hatipler tarafından mekanların tarihçesi ve manevi yönü hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İlkadım ve Tekkeköy belediyeleri, Tekkeköy ve Çarşamba müftülükleri ile bu ilçelerde görev yapan din görevlileri katkı sağladı.