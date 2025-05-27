Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 21 zanlı yakalandı

Narkotik dedektör köpekleriyle belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 267,14 gram sentetik uyuşturucu, 4 kilo 266 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan madde, 80 sentetik ecza hapı, 2,71 gram esrar, esrarlı sigara, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca ile 51 tabanca fişeği ele geçirildi.

Bu kapsamda kent merkezinde özel harekat destekli 33 ekip ve 113 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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