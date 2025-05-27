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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 21 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:59 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:59
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 21 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda kent merkezinde özel harekat destekli 33 ekip ve 113 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Narkotik dedektör köpekleriyle belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 267,14 gram sentetik uyuşturucu, 4 kilo 266 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan madde, 80 sentetik ecza hapı, 2,71 gram esrar, esrarlı sigara, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca ile 51 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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