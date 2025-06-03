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        Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Havza ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:51 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:51
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        Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'un Havza ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Ş.Ş. (33) isimli yakalandı.

        Ş.Ş, işlemlerinin ardından Vezirköprü Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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