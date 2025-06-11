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        Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru toprağa verildi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde, yaşamını yitiren polis memuru Fedai Can, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 15:18 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:21
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        Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru toprağa verildi
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde, yaşamını yitiren polis memuru Fedai Can, son yolculuğuna uğurlandı.

        Atakum ilçesi Recep Tokur Polis Merkezi'nde görev yapan ve 51 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Can'ın cenazesi, Alaçam Kadıköy camisine getirildi.

        Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası bir çocuk babası Can, Kadıköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

        Cenazeye, Can'ın yakınları ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, siyasi parti ilçe başkanları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

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