Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru toprağa verildi

Cenazeye, Can'ın yakınları ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, siyasi parti ilçe başkanları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Atakum ilçesi Recep Tokur Polis Merkezi'nde görev yapan ve 51 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Can'ın cenazesi, Alaçam Kadıköy camisine getirildi.

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