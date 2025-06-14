Çarşamba'da bir araçta ruhsatsız tabanca bulundu

Araçta yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından E.Ö'nün (34) kullandığı araç durduruldu.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir araçta yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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