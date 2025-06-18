Kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için doğaya sülün ve samuray arıcığı bırakıldı

Karadeniz Bölgesi'nde başta fındık olmak üzere 300 bitkiye zarar veren kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için doğaya 15 bin samuray arıcığı ile 300 sülün bırakıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Ordu Mahallesi'nde Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün ürettiği 15 bin samuray arıcığı ile Doğan Koruma ve Milli Parklar Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 300 sülün doğada kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele edecek.

Salım törenine katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, basın mensuplarına, kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için doğaya samuray arıcığı ve sülün salımı yapacaklarını aktardı.

Gümen, "Düzenli olarak illerde kahverengi kokarca mücadelemiz devam ediyor. Kahverengi kokarca ile mücadelede mekanik, biyolojik, biyoteknik ve kimyasal mücadelemiz var. Ama bir şekilde halkımızın da bu mücadelede destek vermesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyemiz, Valiliğimiz Samsun'da her türlü desteği bize sağlıyor." dedi.