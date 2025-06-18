Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için doğaya sülün ve samuray arıcığı bırakıldı

        Karadeniz Bölgesi'nde başta fındık olmak üzere 300 bitkiye zarar veren kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için doğaya 15 bin samuray arıcığı ile 300 sülün bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 17:07 Güncelleme: 18.06.2025 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için doğaya sülün ve samuray arıcığı bırakıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karadeniz Bölgesi'nde başta fındık olmak üzere 300 bitkiye zarar veren kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için doğaya 15 bin samuray arıcığı ile 300 sülün bırakıldı.

        Samsun'un Çarşamba ilçesi Ordu Mahallesi'nde Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün ürettiği 15 bin samuray arıcığı ile Doğan Koruma ve Milli Parklar Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 300 sülün doğada kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele edecek.

        Salım törenine katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, basın mensuplarına, kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için doğaya samuray arıcığı ve sülün salımı yapacaklarını aktardı.

        Gümen, "Düzenli olarak illerde kahverengi kokarca mücadelemiz devam ediyor. Kahverengi kokarca ile mücadelede mekanik, biyolojik, biyoteknik ve kimyasal mücadelemiz var. Ama bir şekilde halkımızın da bu mücadelede destek vermesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyemiz, Valiliğimiz Samsun'da her türlü desteği bize sağlıyor." dedi.

        Gümen, samuray arıcığının üretimine Büyükşehir Belediyesi ve Samsun'daki sivil toplum örgütlerinin destek verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsüne, büyükşehir belediyesi ile STK'ların sağladığı desteklerle ciddi bir üretim yapıyoruz. Geçen sene 207 bin samuray arısı doğaya salmıştık. Bu sene 1 milyonun üzerinde samuray arısı salımını yapacağız. Bunun da 750 binini Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü üretecek. O yüzden bu konuda aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Burada bulunmamızın an amacı bu mücadelenin, eylem planının tüm sektörle paylaşıp, hep beraber kahverengi kokarca ile mücadelemizin etkinliğini ortaya koymak."

        Konuşmaların ardından samuray arıcıkları ve sülünler doğaya salındı.

        Programa, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun 11. Bölge Müdürü Resul Doğan, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Tulumen, ziraat odaları başkanları ve üreticiler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Fed'in ve TCMB'nin faiz kararı ne olur?
        Fed'in ve TCMB'nin faiz kararı ne olur?
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Mine'yi boğazını keserek katletmişti! İşte katil kocanın gerekçesi!
        Mine'yi boğazını keserek katletmişti! İşte katil kocanın gerekçesi!
        Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
        Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
        Yürekleri yakan kazada karar!
        Yürekleri yakan kazada karar!
        Anneleri için traktör yaptılar
        Anneleri için traktör yaptılar
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kız kıza tatil
        Kız kıza tatil

        Benzer Haberler

        U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, çeyrek finale yükseldi
        U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, çeyrek finale yükseldi
        Samsun'da bir kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili sürücü hakim karşısınd...
        Samsun'da bir kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili sürücü hakim karşısınd...
        Samsun'da 7 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Samsun'da 7 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Samsun merkezli 7 ilde sahte alkol operasyonunda 10 zanlı yakalandı
        Samsun merkezli 7 ilde sahte alkol operasyonunda 10 zanlı yakalandı
        OMÜ Havza Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi
        OMÜ Havza Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi
        Tekkeköy'de özel gereksinimli bireylerin eserlerinin yer aldığı sergi açıld...
        Tekkeköy'de özel gereksinimli bireylerin eserlerinin yer aldığı sergi açıld...