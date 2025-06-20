Samsun'da 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'da hakkında 11 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'da hakkında 11 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri Bürosu ekipleri, aranan hükümlülerin ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "silahla yağma" suçundan 11 yıl 1 ay 22 gün ile "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U'yu Canik ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.