Samsun'da 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, "silahla yağma" suçundan 11 yıl 1 ay 22 gün ile "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U'yu Canik ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

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