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        Havza'da YKS sınavı yapıldı

        Samsun'un Havza ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 12:03 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:03
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        Havza'da YKS sınavı yapıldı
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        Samsun'un Havza ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu gerçekleştirildi.

        Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) Havza'da 7 binada 941'i kız, 676'sı erkek olmak üzere toplam 1617 aday girdi.

        Havza Belediyesince YKS'ye giren adaylar için iki boyunca araç tahsis edildi. Havza Belediyesi hizmet araçları, YKS için adayları sınav merkezlerine taşıyor.

        Ayrıca zabıta ekipleri tarafından özellikle ilçe dışından gelen adaylara okul adreslerini bulmaları konusunda da yardımcı olundu.

        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, sınava giren tüm adaylara başarı dileyerek, 2 gün boyunca belediye hizmet araçlarının adayların hizmetinde olacağını kaydetti.

        Öte yandan sınav binalarının önünde Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tedbir alırken, aday yakınları da okul önlerinde çocuklarının başarısı için dua ederek bekledi.

        Ayrıca Havza Belediyesi tarafından sınava giren adayların yakınlarına su ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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