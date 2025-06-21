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        VEGED Türk halk oyunları gösterisi sundu

        Vezirköprü Gençlik ve Kültür Derneğince (VEGED) Türk halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 16:07 Güncelleme: 21.06.2025 - 16:07
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        VEGED Türk halk oyunları gösterisi sundu
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        Vezirköprü Gençlik ve Kültür Derneğince (VEGED) Türk halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

        Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte eğitmenler Fatih Yazıcı, Abbas Demir, Eren Ocaktan, Bünyamin Akçan, Nagehan Atmaca Hacıeminoğlu ve Ayşe Çalış rehberliğinde hazırlanan halk oyunları ekibi, Anadolu'nun çeşitli yörelerine ait oyunları sahneye koydu.

        Yazıcı, halk oyunlarının kültürlerinin en önemli değerlerinden biri olduğuna işaret ederek, "Kültürümüzün en güzel renklerinden biri olan halk oyunlarımızı yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve bu toprakların özünü bu sahnede hissettirmek için çıktığımız bu yolda sizlerin destekleri bizlere her zaman güç verdi. Sadece halk oyunları değil, birlik, beraberlik ve kültür zenginliğimizi de sahneye taşımaya çalıştık. Emek veren tüm eğitmenlerimize, oyuncularımıza, teknik ekibimize ve en önemlisi bizleri her zaman destekleyen siz değerli yöneticilerimize minnettarız." dedi.

        Gösteri sonunda Kaymakam Özgür Kaya, eğitmenlere katkılarından dolayı plaket verdi.

        VEGED başkanı Rahmi Günindi ise geceye sponsor olarak destek veren firmalara teşekkür ederek plaketlerini sundu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata da programın hazırlanmasında emeği geçen Milli Eğitim Şube Müdürü Burak Akça ile sunucu Fatma Özalıcı'ya plaket verdi.

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